Salernitana-Venezia 2-1, altra impresa di Nicola: sorpassato il Cagliari

Tre punti d’oro per la Salernitana: quarta vittoria nelle ultime cinque partite per i campani, che impresa per Davide Nicola!

Ancora una vittoria per la Salernitana che è uscita per la prima volta dalla zona retrocessione: ora la sfida decisiva contro il Cagliari per la permanenza in Serie A.

Altri tre punti decisivi per la Salernitana che si avvicina sempre di più alla permanenza in Serie A: una vittoria d’oro contro il Venezia grazie alle reti di Bonazzoli e di Verdi. Domenica si giocherà uno scontro salvezza decisivo contro il Cagliari con i granata pronti ad un altro colpaccio.

Salernitana-Venezia 2-1, il tabellino della gara

Salernitana (3-5-2): Sepe (64′ Belec); Gyomber, Radovanovic, Fazio; Mazzocchi, Ederson, Bohinen, L.Coulibaly (62′ Kastanos), Zortea (74′ Ruggeri); Bonazzoli (62′ Verdi), Djuric (84′ Perotti). All.: Nicola.

Venezia (3-4-1-2): Maenpaa; Svoboda (75′ Nsame), Caldara, Ceccaroni; Mateju (84′ Johnsen), Peretz (63′ Crnigoj), Ampadu, Haps (46′ Ullmann); Aramu; Henry, Okereke (63′ Busio). All.: Soncin.

Arbitro: Mariani

Espulso: 89′ Ampadu

Ammoniti: Ceccaroni, Mateju, Ederson, Svoboda, Busio, Bohinen, Henry

Reti: 6′ rig. Bonazzoli, 58′ Henry, 67′ Verdi