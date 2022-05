Roma in anticipo su Juventus e Inter: cash più contropartita

L’idea di mercato del club giallorosso per accaparrarsi il centrocampista in uscita dal Napoli, battendo le rivali

Le operazioni di mercato entrano sempre di più nel vivo man mano che ci si avvicina alla data d’apertura della finestra estiva. Le italiane gettano occhiate non solo al calcio estero ma soprattutto a quello interno ai confini del ‘Bel Paese’, nel tentativo di poter chiudere qualche affare di rilievo.

È il caso della Roma, sospinta dalle idee di un attento Mourinho, che dovrebbe liberarsi di Jordan Veretout perché non più ritenuto indispensabile a centrocampo. Un peccato, considerato che dal suo arrivo nella Capitale ha sempre giocato a braccetto con Pellegrini e Cristante formando un trio d’alta caratura. Al suo posto, non avendo trovato un accordo sul prolungamento di contratto col Napoli in scadenza nel 2023, i giallorossi potrebbero tentare l’assalto per Fabian Ruiz.

Come reso noto nell’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il poderoso mediano mancino avrebbe intenzione di lasciare il club partenopeo per fare ritorno nella sua madrepatria. Di contro, però, non disdegnerebbe l’idea di poter restare in Italia fronte Juventus o Inter. Per battere la concorrenza, dunque, la Roma dovrebbe studiare il piano perfetto.

Calciomercato Roma, Fabian Ruiz l’alternativa a Veretout

L’unica chance che la Roma avrebbe per convincere il Napoli a sbloccare da subito il cartellino del proprio centrocampista sarebbe quella di offrire Veretout come contropartita più un compenso cash da almeno 30 milioni di euro. Giusto per rientrare nell’attuale valore di mercato. Non si esclude che la cifra richiesta possa persino andare oltre. Intanto, il club giallorosso dovrebbe farsi qualche conticino in tasca.