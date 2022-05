Ten Hag spaventa subito l’Inter: mirino puntato sul big

Il Manchester United ha annunciato che al termine della stagione Rangnick lascerà il posto a Ten Hag in panchina: primo obiettivo nell’Inter

Dopo cinque anni finisce l’era di Ten Hag sulla panchina dell’Ajax. Il tecnico olandese ha guidato i ‘Lanceri’ verso traguardi importanti, sfiorando anche una finale di Champions League. Dal prossimo anno Ten Hag sostituirà Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United, dopo l’ennesimo anno disastroso per i ‘Red Devils’.

Così, con il suo arrivo a fine stagione, la società inizia già a pensare ai rinforzi da regalare al nuovo tecnico per comporre una rosa vincente. Uno degli obiettivi potrebbe essere proprio in casa Inter e sarebbe un big della rosa di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Ten Hag spaventa: mirino puntato su Dumfries

Nell’estate di un anno fa l’Inter si trovò a dire addio ad Achraf Hakimi, ceduto al PSG e a trovare un suo sostituto. Così venne acquistato Denzel Dumfries, esterno destro proveniente dal PSV Eindhoven. Dopo un primo periodo di ambientamento abbastanza difficile, il calciatore olandese è diventato un valore aggiunto per la rosa di Inzaghi. La sua velocità e fisicità sono stati due fattori importanti per la stagione nerazzurra, così come i cinque gol realizzati.

Sempre più titolare e pedina importante per lo scacchiere dell’Inter, tanto da finire nel mirino anche dei top club europei. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, a mettere gli occhi su Dumfries sembrerebbe essere il Manchester United, che sarà allenato da Ten Hag, che in Olanda lo ha affrontato spesso con il suo Ajax. Per lasciarlo partire però servirà un’offerta molto importante, da almeno 50 milioni di euro. Con le sue prestazioni infatti Dumfries ha più che raddoppiato il proprio valore ed ora per acquistarlo i ‘Red Devils’ dovranno fare un importante sforzo.