Il big torna in orbita Juve e Milan: colpo dalla Premier

Il big della Premier League può tornare in orbita Juventus ma occhio al Milan

Il Manchester City crolla al Bernabeu in una partita a dir poco surreale. La squadra di Pep Guardiola ha sfiorato la seconda finale di Champions League consecutiva, conducendo la partita fino al 90esima ma la doppietta di Rodrygo negli ultimi due minuti ha distrutto psicologicamente il City.

Adesso per il Manchester City potrebbero arrivare cambiamenti importanti e diversi giocatori in estate andranno sul mercato. Uno di questi è Gabriel Jesus che ha un contratto in scadenza a giugno 2023 e non ha ancora rinnovato. La sua stagione con i citizens non è sicuramente negativa: 13 gol tra Premier League e Coppe ma certamente non è quell’attaccante capace di segnare 25-30 gol a stagione. Il City vuole a tutti i costi Harry Kane, anche se rimane vivo il sogno Haaland e di conseguenza per Gabriel Jesus potrebbe essere arrivato il momento di lasciare Manchester.

Gabriel Jesus conteso da Juventus e Milan

Gabriel Jesus dopo 6 stagione al Manchester City, coronate da 3 campionati inglese, 4 coppe di lega, una coppa d’Inghilterra e 2 Community Shield, potrebbe decidere di cambiare aria per trovare anche più continuità di prestazioni. Al City la concorrenza è tanta e il brasiliano cerca un club in cui essere il protagonista. In passato la Juventus aveva sondato il terreno per l’ex Palmeiras e adesso potrebbe riavviare i contatti con l’entourage del calciatore.

Allo stesso tempo in Serie A anche il Milan ha inserito Gabriel Jesus nella lista dei papabili attaccanti per sostituire Zlatan Ibrahimovic. La valutazione del brasiliano, però, è di circa 50-60 milioni di euro e anche l’ingaggio è piuttosto elevato. Dipenderà molto anche dalle operazioni in uscita dei rossoneri e della ‘Vecchia Signora’ ma Gabriel Jesus torna ad essere un nome caldo per la Serie A.