Maldini sogna il doppio colpo: servono 50 milioni di euro

Il Milan di Paolo Maldini, oltre a Noa Lang, potrebbe mettere nel mirino il nome di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta di Gasperini: le ultimissime di calciomercato

Il Milan di Paolo Maldini e Stefano Pioli sembra sempre più vicino alla vittoria del suo diciannovesimo scudetto della sua storia.

I rossoneri, dopo la sconfitta dell’Inter in casa del Bologna di Sinisa Mihajlovic, hanno il destino nelle loro mani e sono ad appena sette punti dal trionfo in Serie A. Il club meneghino però è già pronto al salto di qualità in vista della prossima stagione che sia con InvestCorp, ma anche senza. Nel mirino c’è ad esempio il profilo di Noa Lang, esterno sinistro, ma che può agire anche a destra ed al centro, olandese del valore di circa 20-25 milioni di euro. Il classe 1999, in questa stagione con il Club Bruges in Belgio, ha collezionato 31 gettoni in campionato mettendo a segno 7 reti e fornendo 12 assist ai suoi compagni di squadra.

L’agenzia Wasserman si occupa delle questioni legate al futuro di Noa Lang, la stessa agenzia che detiene anche la procura di Teun Koopmeiners, centrocampista tuttofare dell’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il giocatore, anch’egli olandese, è senza dubbio una delle pochissime note positive della stagione del club orobico. Dopo un inizio a singhiozzo infatti, il classe 1998 ha trovato la sua dimensione ed è diventato un assoluto top player nel suo ruolo sia sulla linea dei mediana che, soprattutto, come trequartista.

Calciomercato Milan, ecco il doppio colpo olandese

Teun Koopmeiners potrebbe essere la pedina perfetta per rinforzare la trequarti e sopperire alla partenza di Franck Kessie a parametro zero, mentre Noa Lang sarebbe il nome giusto per completare la batteria degli esterni offensivi, visti anche i continui problemi fisici di Ante Rebic, che in quest’annata non è mai riuscito ad imporsi come avrebbe voluto. Il valore di mercato del giocatore dell’Atalanta si aggira attorno ai 25-30 milioni di euro che, sommati alla valutazione di Lang, potrebbero portare ad un’operazione di circa 50 milioni di euro per i rossoneri.