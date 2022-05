Super colpo a sorpresa, affiancherà Vlahovic alla Juventus

Nome a sorpresa per l’attacco della Juventus: ecco il possibile compagno di Dusan Vlahovic. Tutti i dettagli

“La serenità si raggiunge giocando. Vlahovic ha fatto buone cose e altre meno buone, vale per lui come per gli altri: non deve voler strafare. Per noi è un punto di riferimento, anche oggi nel primo tempo l’abbiamo cercato tanto. Sono contento di quello che sta dando e può solo migliorare”.

Nel post partita di Juventus–Venezia, Massimiliano Allegri si è espresso così sul momento di Dusan Vlahovic. Il serbo, a secco nelle ultime due partite, è apparso piuttosto nervoso soprattutto nel corso della sfida contro il Venezia. Il suo rendimento sta facendo discutere, così come l’assistenza da parte dei compagni e il gioco espresso dalla squadra di Allegri. In questo senso, la dirigenza bianconera è già al lavoro per consegnare al tecnico il sostituto di Paulo Dybala e nuovo partner d’attacco del centravanti serbo.

Calciomercato Juventus, possibile assalto a Gerard Moreno

Sono già numerosi i nomi accostati alla Juve, e nei prossimi mesi potrebbe tornare di moda anche quello di Gerard Moreno. L’attaccante spagnolo del Villarreal, partner di Morata in Nazionale, si è affermato tra i migliori attaccanti in circolazione mettendosi in mostra soprattutto nel cammino fatto in Champions League dalla squadra di Unai Emery. Moreno ha dimostrato grandi doti non solo in zona gol e potrebbe essere il compagno ideale al fianco di Vlahovic. Il giocatore è blindato da un lunghissimo contratto fino al 2027, per una valutazione di circa 40 milioni di euro. Servirà dunque fare cassa, soprattutto dai vari partenti Alex Sandro, Arthur, con in bilico anche il riscatto di Alvaro Morata. Un vero e proprio tesoretto per l’assalto estivo a Gerard Moreno.