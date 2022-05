Calhanoglu via dopo un anno: l’Inter ha già scelto il sostituto

Hakan Calhanoglu è sbarcato all’Inter l’estate scorsa dopo l’addio a zero al Milan e per rimpiazzare Eriksen. Il suo contratto coi nerazzurri scade nel 2024

Al di là dei numeri, che sono buonissimi (7 gol e 11 assist), la stagione di Hakan Calhanoglu all’Inter è stata senz’altro positiva. Per il turco non era facile sostituire Eriksen, ma a conti fatti la ‘missione’ si può dire sia stata compiuta.

Calhanoglu ha altri due anni di contratto coi nerazzurri da circa 5 milioni netti a stagione, tuttavia non si può escludere un divorzio già alla fine di questa annata. Per l’ex rossonero si registrano infatti diversi interessamenti dalla Premier League, da club che hanno il potenziale per venire incontro alle richieste interiste. Per privarsi del 28enne di Mannheim, la società di viale della Liberazione chiede non meno di 25-30 milioni di euro. Eventualmente tutta plusvalenza visto che è arrivato ad Appiano gratis, commissioni escluse. Parlando di Inghilterra, occhio in particolare a West Ham e Newcastle, società non di prima fascia ma che hanno – soprattutto i ‘Magpies’ del fondo PIF – la forza economica per scalare posizioni e puntare nell’immediato a un piazzamento Champions.

Calciomercato Inter, assalto a De Paul con la cessione di Calhanoglu: in nerazzurro può trovare l’amico Dybala

I soldi della cessione di Calhanoglu, Marotta e Ausilio potrebbero immediatamente reinvestirli per Rodrigo De Paul. Anche se ha smentito, la mezz’ala argentina non sarebbe soddisfatta della sua esperienza all’Atletico Madrid e mediterebbe l’addio. In casa nerazzurra è stimato da tempo e i rapporti coi ‘Colchoneros’ di Simeone, quest’ultimo molto interessato a Lautaro Martinez, possono agevolare l’operazione.

Sul classe ’94 di Sarandi, che a Milano potrebbe trovare il suo connazionale nonché grande amico Paulo Dybala, ci sono pure Juventus e Milan ma l’Inter, con contanti da poter spendere, avrebbe la possibilità di anticipare entrambe.