Inter, l’agente conferma: “Lautaro ha un duplice sogno”

Le rivelazioni dell’agente Alejandro Camaño sulla punta di diamante dell’attacco dell’Inter e della Nazionale argentina, Lautaro Martinez

La feroce ripresa da goleador in campionato ha fatto rilanciare il nome di Lautaro Martinez non soltanto tra i chiacchiericci dei tifosi nerazzurri ma anche nelle quotazioni di mercato. Da qui a poche settimane, infatti, la finestra estiva si aprirà destando più di qualche sorpresa. Le voci di trasferimento sul suo conto, però, sono state prontamente smentite dall’agente Alejandro Camaño.

In un’intervista radiofonica presso ‘Radio Colonia’, il procuratore ha così dichiarato: “Si sentono tante notizie su un suo possibile trasferimento ma la verità è un’altra. Lautaro è concentrato sull’Inter, adora la città e la sua gente. Vuol vincere un altro Scudetto e sogna di poter giocare i prossimi Mondiali di Qatar con la sua Nazionale“.

Poi aggiunge: “Tutti conoscono il suo valore. A 24 anni ha ancora margini di crescita, potrebbe diventare uno dei migliori centravanti a livello internazionale. Uno di quelli della nuova generazione che prenderanno il posto delle vecchie glorie come Benzema e Ronaldo. Ovunque si troverà a giocare nei prossimi anni, sarà protagonista”.

Dal Racing all’Inter, chissà se ancora altrove: il cammino di Lautaro

Il giovane Lautaro ha calcato i campi del Racing Club sino al 2018, quando poi è stato acquistato dall’Inter. Man mano che il tempo passava, si è ritagliato sempre maggiore spazio e rilevanza all’interno degli schemi nerazzurri, congiuntamente all’immissione di Conte al ruolo di tecnico. Con lui in panchina il ‘Toro’ ha raggiunto il massimo dell’efficienza realizzativa e da assistman, affiancato da un altrettanto stellare Lukaku.

Nonostante qualche momento di buio cosmico, anche in questa stagione – prossima alla chiusura – ha saputo offrire spunti di assoluto livello. Le sue intenzioni, così come confermato dall’agente, sono delle migliori: permanenza e raggiungimento di altri innumerevoli obiettivi in nerazzurro. Quel che poi la realtà rivela, però, è spesso ben altro. Non resta che attendere ulteriori sviluppi da parte di quei famigerati club inglesi che tanto gli fanno la corte.

Andrea Scisci