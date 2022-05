Offerta con lo sconto: il Milan snobba la stella

Il calciomercato del Milan inizia a prendere forma: proposto il big, Maldini ha già le idee chiare per giugno

Il prossimo impegno di campionato dirà tanto sulle possibilità, per il Milan di Stefano Pioli, di agguantare il 19esimo scudetto della storia rossonera. L’Inter è lì dietro l’angolo, a soli due punti dal ‘Diavolo’, per un finale di stagione decisamente al cardiopalma. Maldini e Massara sono già focalizzati, però, su quelle che saranno le prossime operazioni di calciomercato da concretizzare nella prossima sessione estiva. Le priorità del Milan sono chiare: servirà un nuovo difensore centrale che rimpiazzi Romagnoli ed il sostituto di Kessie.

Anche in attacco, però, molto dipenderà dalla scelta di rinnovare o meno che compirà Ibrahimovic. La suggestiva ipotesi per la squadra di Pioli, però, può arrivare dalla Spagna e riguardare uno dei ruoli coperti egregiamente ma che necessita l’arrivo di un secondo innesto. Si tratta del terzino sinistro, con la corsia mancina presieduta da Theo Hernandez che, tuttavia, non potrà continuare a giocare tutte le partite in stagione.

Vice Theo Hernandez: il Milan rifiuta il big

Tra i possibili candidati ad affiancare il gioiello francese sarebbe spuntato anche Marcelo, in scadenza con il Real Madrid al termine della stagione. Il laterale verdeoro compirà 34 anni tra poco più di una settimana e percepisce oltre 11 milioni netti all’anno. Il terzino si sarebbe proposto al ‘Diavolo’ per l’anno prossimo, arrivando anche ad accettare il dimezzamento dell’attuale stipendio.

Un no secco dai vertici di via Aldo Rossi, sia per motivi economici che soprattutto per la carta d’identità del terzino dei ‘Blancos’. L’idea di Maldini sarebbe quella di puntare su un profilo a costi molto meno di Marcelo, come seconda scelta di Theo Hernandez.

Marcelo, dunque, non vestirà la maglia del Milan: il suo futuro, lontano da Madrid, sarà altrove.