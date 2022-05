No secco ma addio Real: sfida totale tra Juve e Milan

Il calciomercato estivo può vedere un colpo di scena: rifiuto e via libera, Milan e Juventus pronte all’assalto

Tre giornate al termine del campionato di Serie A ed il momento vissuto da Milan e Juventus è differente. I rossoneri sono in piena lotta per conquistare lo scudetto mentre la squadra di Allegri, blindata la qualificazione alla prossima Champions League, proveranno a strappare all’Inter di Inzaghi la Coppa Italia. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed i destini di Milan e Juventus potrebbero incrociarsi, con un obiettivo comune che da tempo affolla i pensieri delle due dirigenze.

Si tratta di Marco Asensio, jolly di Carlo Ancelotti nei fresco campione della Liga 2021/22. Secondo quanto riportato da ‘AS’, infatti, non mancano le offerte per Marco Asensio in vista dell’attuale finale di stagione. Lo spagnolo è nel mirino del Newcastle che, approfittando della scadenza nel 2023 e del rinnovo che difficilmente arriverà, vorrebbe puntare forte proprio sul polivalente gioiello dei ‘Blancos’.

Saluta Ancelotti: Juve e Milan in pole

Asensio, però, non sembrerebbe intenzionato ad accettare la ricca offerta che i ‘Magpies’ avrebbero in serbo per la prossima sessione di mercato. Un messaggio chiaro quello di Asensio che, secondo ‘Sport’ guadagna attualmente 7 milioni netti all’anno e punta ad un consistente aumento salariale rimanendo in quel di Madrid.

Tuttavia, però, Asensio sembra davvero destinato a dire addio visto il programmato acquisto di Mbappè. Un vero e proprio assist a Juventus e Milan che restano in primissima fila per il talento maiorchino, reduce da 39 presenze complessive, con 12 reti ed 1 assist vincente.

Sia i rossoneri che i bianconeri hanno corteggiato a più riprese il 26enne che, come viene riferito, ha una valutazione di circa 25 milioni di euro.