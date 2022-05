L’intreccio con Lewandowski spiazza la Juve: nuovo ribaltone e addio

Un possibile intreccio con Robert Lewandowski fa scattare l’allarme in casa Juventus in vista del calciomercato estivo: ritorno di fiamma

Ci attende un’estate infuocata. Una volta conclusosi il rish finale della stagione ancora in corso, le società si tufferanno a capofitto sul calciomercato, dandosi battaglia alla ricerca di ghiotte occasioni per accontentare gli allenatori e potenziare le rose. Si è già preso la scena, inoltre, il valzer attaccanti, con numerosi nomi grossi in ballo.

Sembrava sconta ad un certo punto la partenza della stella Kylian Mbappe verso Madrid a parametro zero. Ma il PSG sta insistendo per trattenere la punta francese all’ombra della Tour Eiffel e lo stesso calciatore ha recentemente dichiarato che potrebbe anche restare. Maggiori certezze, invece, per quanto riguarda il futuro di Erling Haaland, vicinissimo al Manchester City di Pep Guardiola. Poi abbiamo l’intrigo Robert Lewandowski, il cui destino appare come un nodo da sciogliere. Il campione polacco, dal canto suo, vorrebbe lasciare il Bayern Monaco a un anno dalla scadenza del contratto, fissata a giugno 2023. I bavaresi, però, non hanno intenzione di perderlo. Uli Hoeness, presidente onorario del club tedesco, si è così espresso sull’argomento: “Dò per scontato al 100% che Robert giocherà con noi il prossimo anno – ha detto a ‘BR’ -. Ha un contratto e voglio che venga prolungato“. Una situazione alquanto complicata insomma, che potrebbe coinvolgere anche la Juventus.

Calciomercato, ritorno di fiamma e addio alla Juventus: intreccio con Lewandowski

Come noto, la dirigenza del Barcellona vorrebbe regalare a Xavi il centravanti ex Borussia Dortmund. Ma viste le resistenze del Bayern, l’affare potrebbe non concretizzarsi. Se il classe ’88 dovesse rimanere a Monaco di Baviera, a quel punto non sarebbe da escludere un ritorno di fiamma dei blaugrana per Morata. Lo spagnolo è stato praticamente a un passo dal trasferimento al Camp Nou lo scorso gennaio, ma poi Allegri decise di bloccare tutto.

Lo scenario in questione a breve potrebbe ripresentarsi, anche tenendo conto delle difficoltà legate al riscatto del 29enne. La ‘Vecchia Signora’ non è disposta a sborsare i famosi 35 milioni di euro pattuiti con l’Atletico Madrid e non vorrebbe andare oltre ai 20 milioni già spesi per il prestito. Il Barcellona potrebbe tentare nuovamente di inserirsi per cercare di strappare il cartellino di Morata alla Juve. Va detto comunque che Allegri lo stima e vorrebbe evitare un suo addio, ma chiaramente solo a certe condizioni economiche.