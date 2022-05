Una difesa da rinforzare: la Juve tenta il colpo a Barcellona

Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus sarà obbligata a rinforzare il pacchetto difensivo visto soprattutto l’addio di Chiellini

La Juventus è attesa protagonista anche del prossimo calciomercato estivo. Una delle priorità di Cherubini e soci sarà rafforzare la difesa visti l’addio di Chiellini e gli acciacchi del 35enne Bonucci. Senza contare che de Ligt potrebbe venir ceduto per fare cassa e sistemare un po’ il bilancio.

La Juve è a caccia principalmente di un centrale di piede mancino. A tal proposito negli ultimi giorni è emerso il nome di Gabriel, brasiliano in forza all’Arsenal un paio di anni fa vicino al Napoli. Il ventiquattrenne è valutato non meno di 40-50 milioni di euro, una cifra piuttosto alta che il club presieduto da Andrea Agnelli può provare ad abbassare attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica. Per esempio di Arthur, che al tecnico dei ‘Gunners’ Arteta piace moltissimo e che lo scorso gennaio espresse proprio il desiderio di trasferirsi all’Arsenal.

I rinforzi in difesa saranno probabilmente un paio. Un altro profilo che può scaldare la società piemontese è quello di Eric Garcia, classe 2001 che l’estate passata tornato al Barcellona a zero dopo l’esperienza al Manchester City. Lo spagnolo non è però riuscito ad affermarsi coi blaugrana, trovando meno spazio (2.628′) di quanto si aspettasse. In Spagna si parla non a caso di una sua possibile partenza, anche perché i catalani hanno intenzione di comprare un altro centrale di spessore internazionale.

Calciomercato Juventus, doppia offerta per Garcia

Per Garcia, in scadenza contrattuale a giugno 2026, ‘La Vecchia Signora’ potrebbe presentare un’offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 20-22 milioni di euro. In alternativa, una proposta di 10 milioni di euro cash più il cartellino di Alex Sandro che a Xavi non dispiacerebbe come ‘riserva’ di Jordi Alba.