Addio possibile: l’Arsenal ‘chiama’ l’Inter

Il calciomercato dell’Inter inizia a prendere forma: un clamoroso addio all’orizzonte, la big ci prova per l’estate

L’Inter è concentratissima per la prossima sfida di campionato contro l’Empoli. Continuare a macinare vittorie, sperando in un passo falso del Milan per la conquista del 20esimo scudetto della storia nerazzurra. Non solo il campo a tenere banco in casa Inter, vista pure la finale di Coppa Italia da giocare l’11 maggio contro la Juventus. È il calciomercato, con largo anticipo sulla riapertura ufficiale della sessione estiva, a monopolizzare le attenzioni di Marotta e Ausilio.

Non solo i possibili innesti ma anche le cessioni, quelle che hanno in mente i dirigenti nerazzurri per rimpolpare le casse e puntellare la rosa a disposizione del tecnico piacentino. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’, l’Arsenal avrebbe tutta l’intenzione di puntare su un grande colpo, già sfiorato la scorsa estate e che riguarda da vicino l’Inter di Simone Inzaghi.

Saluta l’Inter e va all’Arsenal: 70 milioni

Si tratta di Lautaro Martinez, ad un passo dalla firma con i ‘Gunners’ nell’estate 2021 ma che, tra pochi mesi, potrebbe effettivamente trasferirsi alla corte di Arteta. L’Inter, conti alla mano, ha bisogno di vendere per risanare le casse e allo stesso tempo rinforzare la rosa a disposizione del tecnico piacentino. Il ‘Toro’, in tal senso, resta tra i maggiori indiziati e per almeno 60-70 milioni di euro, potrebbe effettivamente dire addio all’Inter e al calcio italiano. L’asso nella manica nell’Arsenal, rispetto alla concorrenza (soprattutto del Manchester United) sarebbe quella di disputare, molto probabilmente, la prossima Champions League.

I londinesi sono quarti a +2 sul Tottenham e +5 sui ‘Red Devils’ (che hanno giocato anche due gare in più). La pista che porterebbe Lautaro alla corte di Arteta, destinato a rimanere senza grandi attaccanti a fine stagione. Sia Lacazette che Nketiah sono in scadenza a giugno.

Lautaro Martinez in questa stagione con la maglia dell’Inter ha collezionato, tra campionato e coppe, 45 presenze con 21 reti e 3 assist vincenti.