Milan all’assalto di Osimhen: richiesta choc del Napoli

Il Milan sta seriamente pensando all’assalto al gioiello di Spalletti: la richiesta del Napoli è semplicemente monstre

Archiviata la sfida di San Siro contro la Fiorentina, per il Milan è tempo di lavorare alla prossima sfida di Serie A in casa dell’Hellas Verona. I rossoneri si sono già orientati su quelle che nella sessione estiva di calciomercato saranno le operazioni da portare a termine, tra cessioni ed entrate. Ed è proprio nell’ottica degli innesti che l’ingresso in gioco di Investcorp potrebbe cambiare radicalmente i piani di Maldini e Massara. Il cambio di proprietà può quindi regalare più di un pezzo da novanta a Stefano Pioli.

In primo piano l’arrivo di un nuovo attaccante, visto che Ibrahimovic potrebbe ritirarsi e Giroud compirà 36 anni il prossimo settembre. In tal senso Victor Osimhen, dopo la grande stagione con la maglia del Napoli, può ritrovarsi al centro di più di un interesse. Ed il Milan, con Investcorp alle spalle, proverà a trattare con il Napoli: la richiesta del presidente De Laurentiis è, tuttavai, davvero importante.

Osimhen al Milan: cifra monstre per il nigeriano

Come detto, il talento nigeriano è sulla lista di Maldini e Massara ma il Napoli è pronto a fare muro. De Laurentiis preferirebbe cedere la punta all’estero per circa 100 milioni, al Milan però il patron dei campani arriverebbe a chiedere addirittura 110-120 milioni di euro.

L’alternativa, che avrebbe in mente il Napoli, sarebbe quella di provare ad imbastire uno scambio. 80 milioni cash più il cartellino di Sandro Tonali, per vedere l’approdo di Osimhen in quel di Milanello. Uno scenario, però, impossibile: per il club di via Aldo Rossi, Tonali è incedibile.

In questa stagione Osimhen ha accumulato 29 presenze complessive, con 17 reti e 6 assist vincenti con la maglia del Napoli.