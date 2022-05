Il Milan non si ferma più, bomber dalla Serie A

Il nuovo bomber del Milan potrebbe arrivare dalla Serie A. Possibile ritorno di fiamma nel calciomercato estivo: le cifre e tutti i dettagli

Prosegue la spettacolare corsa scudetto tra le due milanesi a tre giornate dal termine del campionato. Il Milan chiama, l’Inter risponde: nella giornata di ieri i rossoneri hanno superato di misura la Fiorentina di Vincenzo Italiano, mentre i nerazzurri hanno battuto a domicilio l’Udinese.

A decidere il match di San Siro per la squadra di Pioli è stato il solito Leao, che si sta confermando sempre più decisivo anche in zona gol. Sono invece rimasti ancora a secco Giroud e Ibrahimovic, subentrato nella ripresa. Come noto, la dirigenza del Milan è già al lavoro per rinforzare l’attacco ed acquistare la punta del futuro. In questo senso, un’importante occasione potrebbe arrivare dalla Serie A.

Muriel è rinato: il Milan ci pensa

Nell’ultimo mese si è rivisto il vero Muriel. L’attaccante colombiano, in campo questa sera in Atalanta-Salernitana, ha ritrovato la forma migliore e con continuità la via delle rete. L’ex Sampdoria e Fiorentina è tornato sui livelli della passata stagione e potrebbe tornare a fare gola alle big di Serie A.

Con un contratto in scadenza nel 2023, infatti, il giocatore è valutato circa 15, massimo 20 milioni di euro. Cifre non troppo elevate per un centravanti in grado di fare la differenza nel campionato italiano. Potrebbe così pensarci seriamente anche il Milan di Maldini e Massara, che sono alla ricerca di gol in vista della prossima stagione. Staremo a vedere.