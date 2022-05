Ha già scelto il futuro: 40 milioni e addio Juve

Le ultime voci del calciomercato della Juventus parlano di un obiettivo del club bianconero che starebbe sfumando: 40 milioni di euro

Juventus tra campo e futuro. La ‘Vecchia Signora’ ha ottenuto la qualificazione aritmetica in Champions League, dunque resta solo la finale di Coppa Italia contro la storica rivale Inter per cercare di concludere nel miglior modo possibile la stagione. Un trofeo senza dubbio aiuterebbe a guardare ai prossimi mesi con maggior fiducia. Molto, indubbiamente, dipenderà anche dalla sessione estiva di calciomercato.

È prima di tutto in quell’ambito che i tifosi si aspettano risposte importanti dalla società, che crede fermamente nel progetto tecnico targato Massimiliano Allegri 2.0. Soprattutto in caso di fallimento nel Derby d’Italia dell’11 maggio, però, l’annata ancora in corso sarebbe da considerarsi quantomeno deludente sotto tanti punti di vista. Dei miglioramenti rispetto all’inizio ci sono stati, ma trattasi di niente o quasi per un club prestigioso e ambizioso come la Juventus. E allora via a nuove operazioni, che permettano di alzare l’asticella e tornare in fretta a competere ad altissimi livelli sia in campionato che in Europa. In particolare, c’è l’intenzione di realizzare un colpo importante a centrocampo, il reparto forse più debole. La lista dei desideri di Cherubini è ricca di opzioni, provenienti pure dalla Premier League.

Vuole solo il Real, affare da 40 milioni: sfuma l’obiettivo della Juventus

In tal senso, un profilo che la Juventus apprezza parecchio da tempo è quello di Youri Tielemans. La mezz’ala belga, classe ’97, è un nome molto allettante, perché, oltre alle sue indiscutibile qualità e la giovane età, ha un contratto in scadenza giugno 2023 con il Leicester e del rinnovo neanche l’ombra. Le ‘Foxes’, infatti, sarebbero pronte a cedere con un anno di anticipo dal termine dell’accordo l’ex Monaco, per evitare una dolorosa perdita a parametro zero.

Tielemans, dal canto suo, avrebbe già le idee chiare e pare non consideri minimamente un trasferimento a Torino. Voci dall’Inghilterra sostengono che il calciatore vorrebbe solo il Real Madrid, altro club interessato, con l’affare che potrebbe chiudersi abbastanza presto per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Di conseguenza, presumibilmente, la Juventus dovrà arrendersi e continuare a guardarsi attorno alla ricerca di altri papabili obiettivi.