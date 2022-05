Inzaghi cerca rinforzi a centrocampo: ecco lo scambio in Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi avrebbe messo nel mirino il profilo di Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina di Vincenzo Italiano: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi continua a restare agganciata con le unghie e con i denti al treno scudetto.

Nonostante la vittoria del Milan di Stefano Pioli, che ha accorciato la distanza dei rossoneri dalla quota per il successo, i nerazzurri con uno scatto di personalità si sono imposti a Udine contro l’Udinese di Cioffi grazie alle reti messe a segno da parte di Ivan Perisic e Lautaro Martinez, bravo e fortunato in occasione del rigore fallito nel ribadire in rete dopo il tocco del pallone da parte di Silvestri. La Beneamata resta quindi a due punti di distanza dal Milan di Pioli che ha tre gare da affrontare e può permettersi anche di pareggiarne una visti gli scontri diretti a favore con l’Inter. Il prossimo turno vedrà i nerazzurri impegnati a San Siro contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli, mentre i rossoneri dovranno fare risultato in casa del Verona di Tudor.

Nella vittoria di ieri a Udine, c’è stata grande apprensione per le condizioni di Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro ha lasciato il campo per un problema al ginocchio e dovrà lavorare nella prossima estate di calciomercato per trovare delle alternative in grado di non far rimpiangere così tanto i titolari. In quest’ottica, attenzione al profilo di Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Inter, Maleh nel mirino: occhio allo scambio

Youssef Maleh, centrocampista della Fiorentina, sta vivendo una stagione da protagonista con la maglia della Viola. Originario del Marocco, ma nato in Italia e con nazionalità anche italiana, Maleh ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. L’Inter, per arrivare al classe 1998, potrebbe mettere sul piatto il profilo di Roberto Gagliardini. Un’ipotesi che non scalderebbe troppo la dirigenza della Fiorentina, sia per la differenza di età fra i due, sia per il contratto in scadenza nel 2023 da parte dell’ex Atalanta.