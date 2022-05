La Juventus punta il difensore: colpo di scena per il big dell’Inter

Massimiliano Allegri chiama a gran voce il difensore: idea della Juventus dalla Serie A per rinforzare la difesa

La Juventus continua a studiare le strategie di mercato per il calciomercato estivo ed è a caccia di un nuovo difensore centrale.

Bonucci e Chiellini ormai devono fare i conti con la carta d’identità, De Ligt, invece, sembra destinato a lasciare Torino a fine stagione, viste le tante richieste dei top club europei. Il difensore olandese potrebbe essere agli sgoccioli del suo percorso in bianconero. La dirigenza della Juventus ha già nella sua lista i nomi di diversi difensori tra cui quello di Antonio Rudiger che, però, è molto vicino al Real Madrid e ad oggi sembra essersi allontanato parecchio dal ritorno in Serie A.

Allegri chiama Skriniar: la proposta della Juventus

La Juventus deve trovare delle alternative al difensore del Chelsea e l’ultima idea della dirigenza bianconera è Milan Skriniar. Il leader difensivo dell’Inter non ha ancora rinnovato e il suo contratto andrà in scadenza a giugno 2023. Skriniar chiede un aumento di ingaggio e i nerazzurri sono pronti a garantirgli 4,5 milioni di euro a stagione più bonus per convincerlo a rinnovare.

Massimiliano Allegri vuole Skriniar e la Juventus per accontentare il tecnico toscano sarebbe pronta a offrire al difensore slovacco un ingaggio da 7 milioni di euro per 5 anni. Una proposta che potrebbe far tentennare anche un perno dell’Inter. Il futuro di Skriniar è ancora tutto da scoprire.