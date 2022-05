Milan, Pioli: “Siamo una catena di montaggio perfetta”

Le parole di Stefano Pioli nel post-partita di Milan-Fiorentina, decisa dal gol di Rafael Leao

Il Milan fa un altro grande passo verso lo scudetto grazie alla vittoria di San Siro contro la Fiorentina. Stefano Pioli ha parlato nel post-partita ai microfoni di DAZN.

“Io credo nel mio lavoro e credo nei miei giocatori e quindi tutti insieme siamo tutti positivi, anche nelle difficoltà non abbiamo mai smesso di credere nelle nostre qualità, nel nostro di modo di giocare e soprattutto nelle qualità dei nostri giocatori, sapendo che giocare a calcio significa anche sbagliare, sapendo anche che alleniamo una squadra molto giovane.

Sapevamo che loro facevano prendere Theo da Nico Gonzalez. Avevamo provato a sorprenderlo con la velocità di Hernandez. Proviamo sempre a capire le situazioni difensive degli avversari: oggi abbiamo lasciato Theo più alto. La squadra mi sta piacendo come lavora senza palla”.

Milan, Pioli: “Chi vincerà avrà fatto meglio degli altri”

Pioli ha proseguito: “La squadra mi sta piacendo come lavora senza palla. La nostra è una catena di montaggio perfetta che parte dal club, che ci ha sempre sostenuto e ci ha dato fiducia. Loro credono nel mio lavoro e io nelle qualità dei miei giocatori. È tutto l’ambiente Milan, dai dirigenti spettacolari che ho come. Ci sostengono sempre, poi i risultati fanno la differenza ma i giocatori sentono se c’è la stima da parte dell’allenatore. Adesso mancano tre partite difficilissime, la cosa più importante è essere a +5 punti rispetto all’anno scorso.

I giocatori che stanno giocando meno entrano con grande volontà e disponibilità ad aiutare la squadra. Così si superano le difficoltà individuali e le esigenze individuali. Dobbiamo continuare il nostro percorso: questa squadra può ancora crescere. Per molti è la prima volta che si lotta per un obiettivo così grande. Dobbiamo fare tutto il necessario per dare tutto fino alla fine. Dobbiamo dimostrare sul campo. Abbiamo le nostre caratteristiche e dobbiamo metterle sul campo. Chi vincerà avrà fatto qualcosa in più degli altri”.