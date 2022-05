Addio alla Roma e affare con la Juve: l’obiettivo è Rabiot

Il calciomercato estivo si avvicina e un addio alla Roma potrebbe aprire le porte all’approdo alla Juventus: scambio con Rabiot

La stagione sta finendo e per la Juventus ormai l’unico obiettivo rimasto è la conquista della Coppa Italia. Il quarto posto è ormai blindato, con otto punti sopra alla Roma quinta, con solo quattro partite rimanenti.

Proprio dalla Roma potrebbe arrivare un addio che andrebbe a intrecciarsi con il calciomercato della Juventus. Il mancato riscatto di un calciatore potrebbe dare il via a un nuovo affare per la cessione di Adrien Rabiot in Premier League.

Calciomercato Juventus, Maitland-Niles torna all’Arsenal: carta di scambio per Rabiot

Lo sbarco di Maitland-Niles nella capitale non ha avuto l’impatto sperato. A gennaio il calciatore classe 1997 è arrivato dall’Arsenal in prestito alla Roma, ma non è riuscito a ritagliarsi molto spazio tra le fila di Mourinho. Infatti in questa metà stagione in giallorosso ha collezionato solamente 10 presenze, di cui sette da titolare.

Per questo motivo Mourinho e la Roma sembrerebbero non volerlo riscattare dai ‘Gunners’. Così Maitland-Niles potrebbe diventare una pedina di scambio utile per il club inglese nella prossima sessione di calciomercato estiva. Infatti l’Arsenal potrebbe decidere di offrirlo alla Juventus come contropartita per arrivare ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha il contratto in scadenza nel 2023 con i bianconeri e sembrerebbe essere finito nel mirino dell’Arsenal da tempo. Uno scambio che dunque potrebbe cambiare il futuro sia di Maitland-Niles che del centrocampista della Juventus.