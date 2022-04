Conte e Mancini: il ribaltone lascia senza parole, doppio addio Juve

Il futuro di Antonio Conte e Roberto Mancini può intrecciarsi e stupire tutti: la Juve rischia un doppio ko

Sarà un mese caldissimo per i campionati di tutta Europa, pronti ad emettere i verdetti nelle prossime settimane. A tenere già banco, però, nei pensieri delle dirigenze vi è sempre il calciomercato che in estate può registrare un clamoroso cambiamento nel futuro di Antonio Conte e Roberto Mancini. L’attuale tecnico degli ‘Spurs’ è tentato dal fare una nuova esperienza, lasciando il Tottenham al termine dell’attuale stagione, a maggior ragione se la squadra non centrasse l’obiettivo Champions e non venissero garantiti colpi di spessore durante il mercato estivo.

Su di lui, come ventilato da tempo, vi sarebbe il PSG. La richiesta di Conte al club di Al-Khelaifi è ‘monstre’: almeno 30 milioni di euro netti a stagione. Ed il sostituto al Tottenham, del tecnico lecce, potrebbe essere proprio Pochettino che dirà addio ai francesi dopo una stagione decisamente controversa nonostante la vittoria in Ligue 1 e potrebbe tornare a guidare gli ‘Spurs’. Quello dell’argentino, però, non è il solo profilo seguito da Fabio Paratici.

Paratici porta Mancini al Tottenham: doppio colpo e Juve ko

Stando a quanto riportato da ‘Daily Mail’, infatti, vi sarebbero altri due nomi sul taccuino dell’ex dirigente della Juventus: Potter del Brighton e soprattutto Roberto Mancini, stimatissimo. L’attuale Commissario tecnico azzurro, nonostante la conferma, potrebbe tuttavia decidere di ritornare in Premier League. Mancini al Tottenham può, inoltre, tra le richieste immediate portare con sè due fedelissimi.

Il primo è sicuramente Jorginho, seguito a lungo dalla Juventus e che sembra aver finito il suo tempo al Chelsea. In seconda battuta, la società torinese rischierebbe un’altra beffa: Paratici lo corteggia da tempo ma con Mancini in panchina, anche Leonardo Bonucci può finire in Inghilterra.

Il difensore romano, accostato già nei mesi scorsi al club inglese, compirà 35 anni proprio domani ed il suo addio alla Juventus (è in scadenza nel 2024) è tutt’altro che improbabile.