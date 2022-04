Rompe con Ancelotti, Maldini ne approfitta e lo soffia alla Juve

Un big del Real Madrid non rientra più nei piani di Ancelotti e Florentino Perez: occasionissima per il Milan, pronto all’assalto

Seppur protagonista di una stagione di altissimo livello – la Liga è ormai conquistata, e per la Champions tutto è ancora possibile – il Real Madrid deve fare i conti con una lunga lista di giocatori insoddisfatti. A questi si aggiungono altri che, già in contrasto col tecnico Carlo Ancelotti, non godrebbero più della massima fiducia di quest’ultimo. E del presidentissimo Perez, che ormai pende dalle labbra del tecnico italiano.

Da Isco a Marco Asensio passando per Gareth Bale, la colonia dei giocatori in scadenza di contatto – o prossimi a questa – che lasceranno il club nella prossima estate è sempre più nutrita. Di questa schiera sarebbe entrato a far parte negli ultimi giorni anche un titolarissimo: uno che ha contributo enormemente ai successi degli ultimi anni, ma che ora deve fare i conti con le scelte di mister Ancelotti. A centrocampo la concorrenza dei giova rampanti – capeggiati da Valverde e Camavinga – si sarebbe fatta sempre più stringente. Il giocatore non è più una priorità per lo staff tecnico dei Blancos, che a questo punto medita una sua cessione a luglio.

Kroos via dal Real: Maldini prova a beffare la Juventus

Come riportato dal portale catalano ‘Elnacional.cat’, il nuovo big in partenza dalla ‘Casa Blanca’ sarebbe niente di meno che Toni Kroos, una delle colonne del centrocampo merengue. Le ultime partite del tedesco hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno all’interno del potente club spagnolo. Il feeling con Ancelotti è andato via via scemando nelle ultime settimane, e i progetti di mercato per la linea mediana non lasciano presagire nulla di buono per il campione del mondo a Brasile 2014.

Già nel mirino della Juve, il giocatore teutonico ha il contratto in scadenza nel 2023: se il Real vuole venderlo, questo è il momento giusto. Forte degli ottimi rapporti diplomatici col patron Perez – e considerando anche l’affare Brahim Diaz in pendenza – il Milan è pronto all’assalto. L’elevato stipendio del centrocampista potrebbe essere amortizzato con una formula di acquisto del cartellino dilazionata nel tempo. Oppure col solito escamotage del prestito con diritto/ obbligo di riscatto. Una cosa è certa: la finestra su Kroos è aperta.