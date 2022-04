Occasione Milan: Simeone tentato dallo scambio

Il Milan prepara un mercato grandi firme, varie piste su cui lavorano i rossoneri: una di queste può condurre a uno scambio con l’Atletico

Ancora non c’è l’ufficialità, ma è questione di poco per tagliare il traguardo. Il Milan sta per inaugurare un nuovo corso, con la trattativa per il closing con Investcorp che sta per arrivare ai dettagli. L’acquisizione della società da parte del fondo arabo promette una autentica svolta per i rossoneri.

La speranza di tutti nell’ambiente attorno al Diavolo, è che Investcorp possa fare il suo ingresso in scena con un Milan con lo scudetto sul petto. I rossoneri sono ora padroni del proprio destino in campionato e anche pareggiando una delle restanti quattro partite sarebbero campioni d’Italia. Intanto, l’area sportiva, che dovrebbe essere confermata in blocco (Maldini, Massara, Moncada), sta lavorando alacremente per definire le prime trattative. Vicinissimi, tra gli altri, Botman e Origi, con altri contatti ben avviati. Potrebbe essere davvero un Milan grandi firme, con numerosissimi nomi sul taccuino del club. E varie alternative che vengono vagliate, in caso di necessità. Come una pista che porta in Spagna e precisamente all’Atletico Madrid di Simeone.

Milan, Gimenez altro colpo top in difesa: ecco il sacrificato

In difesa, come abbiamo detto, l’obiettivo principale, che potrebbe concretizzarsi a breve, è Botman. Ma può servire un altro innesto per completare il reparto, insieme a Tomori e Kalulu. Con l’uscita di Romagnoli ormai decisa, ci sarà da capire in che condizioni tornerà Simon Kjaer dopo il lunghissimo infortunio, anche in considerazione dell’età del danese. Ecco dunque che Josè Maria Gimenez, che nonostante un contratto fino al 2025 si sta guardando intorno, può diventare un nome assai intrigante. Su di lui, come spiegato da ‘fichajes.net’, c’è la concorrenza anche di Chelsea e Tottenham. Ma il Milan, per convincere l’Atletico, potrebbe giocarsi la carta Rebic come parziale contropartita. La terza stagione rossonera del croato non è stata entusiasmante e si valuta un addio. In uno scambio del genere, al Milan potrebbe essere poi sufficiente aggiungere una ventina di milioni cash per assicurarsi il difensore uruguaiano.