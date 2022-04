Addio e ritorno in Italia: Marotta sfida la Juventus

Inter e Juventus nuovamente pronte a duellare per il gioiello che cambierà squadra a giugno: il ritorno è possibile

Situazioni di classifica differenti quelle di Inter e Juventus che, in attesa di sfidarsi il prossimo 11 maggio nella finale di Coppa Italia, intendono chiudere al meglio la stagione in Serie A. I nerazzurri, non più padroni del proprio destino, restano in piena corsa scudetto con il Milan in leggero vantaggio, seppur con un calendario sulla carta decisamente più complesso.

La Juventus, d’altro canto, è ad un passo dal terzo posto (il Napoli è ad un solo punto) e l’obiettivo è consolidare aritmeticamente il prima possibile una delle posizioni che permetta alla squadra di Allegri di accedere alla fase a gironi della prossima Champions League. Dal calcio giocato al calciomercato, le strade di Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi in vista dell’estate.

Addio PSG: Inter e Juve all’assalto

Occhi in casa PSG dove un nome di spicco su tutti è destinato ad essere scaricato, in vista di giugno, dal club di Al-Khelaifi. Leonardo è infatti deciso a lasciar partire, al giusto prezzo, Leandro Paredes. L’ex centrocampista della Roma, non è un mistero, è un obiettivo di Juventus ed Inter ormai da diverso tempo: il 27enne, in scadenza l’anno prossimo, ha una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Il talento argentino troverebbe sicuramente meno spazio l’anno prossimo, visti i cambiamenti previsti alla rosa (e molto probabilmente alla panchina) della squadra campione di Francia: ad oggi sono 22 le presenze del 27enne ex romanista con 1 rete e 2 assist in soli 1244′ sul rettangolo verde.

Situazione dunque in divenire anche se la volontà del PSG è chiara: Paredes è sul mercato, Inter e Juventus sono pronte ad approfittarne.