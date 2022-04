Juventus, nuova tegola per Allegri: il comunicato UFFICIALE

Possibile tegola De Sciglio per la Juventus: il terzino rischia di saltare la partita in programma domenica contro il Venezia

Dopo il successo di Reggio Emilia, la Juventus tornata in campo iniziando la preparazione alla sfida in programma domenica contro il Venezia. Una settimana di lavoro che inizia con un possibile forfait per il tecnico Massimiliano Allegri.

La formazione bianconera è tornata ad allenarsi questa mattina al Training Center dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico dopo la vittoria sul Sassuolo. Chi ha giocato pochi minuti a Reggio Emilia è stato impegnato in esercitazioni per il possesso palla e per le conclusioni su cross. Seduta defaticante, invece, per la restante parte del gruppo.

Non si è allenato col resto del gruppo Mattia De Sciglio, il quale questa mattina è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il J Medical di Torino in seguito al problema muscolare accusato nel finale della partita vinta lunedì sera sul campo del Sassuolo.

Juventus, infortunio per De Sciglio: le condizioni

Gli esami diagnostici a cui è stato sottoposto l’ex Milan hanno hanno escluso lesioni muscolari, evidenziando però un affaticamento a carico della coscia destra. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. È tornato in gruppo, invece Marley Aké.

Le condizioni di De Sciglio, dunque, non destano particolare preoccupazione. Il classe ’92, ad ogni modo, potrebbe saltare la sfida in programma nel lunch match di domenica all’Allianz Stadium contro il Venezia. Titolare nella felice trasferta di Reggio Emilia, in questa stagione Mattia De Sciglio ha collezionato ventotto gettoni di presenza tra campionato e coppe, con un gol e tre assist all’attivo.