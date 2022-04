C’è una nuova strada per arrivare a Jorginho: ma non piace alla Juve

La Juventus ha individuato in Jorginho il regista ideale. L’italo-brasiliano è in scadenza col Chelsea a giugno 2023

Difficile se non impossibile fare opposizione a chi sostiene che il grande punto debole della Juventus sia il centrocampo. Verissimo e non certo da oggi. I bianconeri sono passati da Pirlo-Pogba-Vidal ad Arthur, Rabiot e via discorrendo, insomma a gente che qualche stagione fa avrebbe fatto al massimo la panchina.

Ecco perché tra gli obiettivi della società presieduta da Andrea Agnelli ci sono soprattutto centrocampisti: una mezz’ala fisica oltre che tecnica, con Milinkovic-Savic in cima ai gradimenti di Allegri, e un regista. In tal caso il preferito sembra essere il trentenne Jorge Luiz Frello Filho, noto come Jorginho.

L’italo-brasiliano avrebbe già dato il suo assenso al ritorno in Italia, nella fattispecie all’approdo a Torino. Il rapporto col Chelsea, o meglio con Tuchel si sarebbe abbastanza incrinato e in più il suo contratto scade a giugno 2023. Fino a novità sulla nuova proprietà dei ‘Blues’, colloqui per un eventuale rinnovo non potranno esserci e così la pista juventina può prendere sempre più consistenza. Visti età e ingaggio superiore ai 6 milioni, e appunto la scadenza vicina del contratto, Cherubini e soci non vorrebbero spendere troppo per il cartellino dell’ex Napoli. Quanto? Senz’altro si partirà al ribasso, da una proposta magari non superiore ai 20-25 milioni. Dovesse rimanere Tuchel, i ‘Blues’ potrebbero tentare la via dello scambio con un giocatore che sarebbe perfetto per il tecnico tedesco: Danilo.

Calciomercato Juventus, Jorginho per Danilo: la risposta dei bianconeri

Danilo conosce già la Premier dati i suoi trascorsi al Manchester City e potrebbe giocare nei tre dietro. Insomma rafforzare una difesa che perderà due pedine importantissime come Rudiger e Christensen, entrambi via a zero rispettivamente per Real Madrid e Barcellona. Il Chelsea potrebbe offrire uno scambio alla pari, con annesse plusvalenze, che tuttavia la Juve rifiuterebbe considerato che il numero 6 – giunto a Torino tre estati fa nell’ambito del ‘baratto’ con Cancelo – gode della stima di Allegri ed è uno dei punti fermi della squadra, tanto che si parla di possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.