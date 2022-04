Spalletti alla porta, scelto il sostituto: arriva con il suo pupillo

Il Napoli pensa al clamoroso ribaltone in panchina, Spalletti può andare via: il sostituto arriverebbe con il suo pupillo

Dal sogno scudetto al tracollo, il passo per il Napoli è stato molto bene. Un punto in tre partite con la figuraccia di Empoli che ha fatto scoppiare il caos in casa partenopea.

Prima il ritiro, poi le cene di gruppo ed in tutto questo anche la posizione di Spalletti ha iniziato a scricchiolare. Si racconta di rapporti con la proprietà non più idilliaci e di riflessioni in corso. Molto dipenderà da quanto il tecnico dimostrerà di saper invertire la rotta e da quanto i rapporti con De Laurentiis si siano incrinati in questo amaro finale di stagione. Risultati alla mano, l’obiettivo Champions fissato ad inizio stagione è praticamente raggiunto, salvo un crollo totale nelle ultime quattro partite.

Ma questo potrebbe non bastare ed allora iniziano a circolare nomi dei possibili sostituti. Tra Italiano (legato alla Fiorentina) e De Zerbi, potrebbe spuntare il nome di Gian Piero Gasperini. Il tecnico è legato da un contratto lungo con l’Atalanta, ma l’idea data dai bergamaschi è di un legame arrivato a fine corsa: senza Europa potrebbe esserci l’addio e De Laurentiis ha sempre avuto un debole per il tecnico piemontese.

Calciomercato Napoli, Gasperini si porta il pupillo

L’eventuale arrivo di Gasperini al Napoli ovviamente significherebbe anche una ristrutturazione della rosa. Il tecnico dell’Atalanta predilige un determinato tipo di gioco e la squadra dovrebbe essere ricostruita in base alle sue idee. Questo potrebbe significare anche qualche arrivo proprio da Bergamo, un pupillo di Gasperini che conosca già i suoi schemi e possa fungere da ‘guida’ in campo.

I nomi potrebbero essere due: il primo, il più allettante per età e caratteristiche, è Teun Koopmeiners, centrocampista olandese, 24 anni, impiegato sia nella coppia di centrocampo che da trequartista. Lì dove è impiegato con maggiori continuità Pasalic: il croato potrebbe rappresentare un altro nome per il Napoli targato Gasperini, soprattutto se dovessero andare via Fabian Ruiz e Zielinski. Ipotesi soltanto, ma che nelle prossime settimane potrebbero diventare qualcosa in più. Evaporato il sogno scudetto, per i partenopei si aprono scenari inaspettati.