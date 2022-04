La Juve ha la soluzione: c’è lo scambio per tenersi Morata

La Juventus ha la soluzione per trattenere ancora Alvaro Morata, di proprietà dell’Atletico Madrid. Ecco lo scambio

La Juventus punta a raccogliere il massimo dal finale di stagione: ora l’obiettivo è il terzo posto occupato dal Napoli, distante un solo punto. Intanto però la dirigenza lavora anche al mercato in vista della prossima stagione, dalla quale si partirà con alte aspettative.

Dopo due annate un po’ in ombra, la Juventus lavora per tornare a splendere. In attacco l’obiettivo è confermare la coppia di bomber Vlahovic–Morata. Lo spagnolo è stato autore di una stagione non entusiasmante, con 11 realizzazioni in 44 presenze tra campionato e coppe, ma è il tipo di uomo cui vuole affidarsi Massimiliano Allegri anche per il futuro. E’ di proprietà dell’Atletico Madrid e per questo in estate i bianconeri potrebbero cercare nuovi contatti con gli spagnoli.

Juventus, Mckennie per Morata: la soluzione

La dirigenza punta a un grosso sconto per arrivare massimo ad una cifra intorno ai 20 o 25 milioni di euro (la valutazione di partenza è sui 35). Per ottenerlo potrebbe per questo essere messa sul piatto una contropartita. In tale ottica si inserisce l’ipotesi di uno scambio. Per arrivare a Morata la Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Weston McKennie. L’americano è un profilo gradito a Simeone e potrebbe essere il jolly per ottenere lo sconto tanto desiderato sulla punta spagnola.