Futuro già scritto, il ritorno è deciso: Inter e Milan ora lo sanno

Il futuro di un calciatore pare già scritto in vista dell’estate, deciso il ritorno durante il prossimo calciomercato: niente Inter e Milan

Inter e Milan si stanno contendendo lo scettro del campionato. Dopo il nuovo crollo del Napoli contro l’Empoli, sono ormai rimaste soltanto le due cugine milanesi in lotta per l’ambito Scudetto. Tra le due compagini quella più in forma al momento è indubbiamente la ‘Beneamata’, che lo scorso sabato ha inflitto un pesante ko al grande ex Mourinho e alla sua Roma.

La squadra targata Pioli, però, non ha la minima intenzione di mollare e lo ha ampiamente dimostrato battendo la Lazio all’Olimpico e andandosi a prendere tre punti fondamentali, per giunta con una rimonta completata nei minuti di recupero della ripresa. Insomma, il rush finale è ancora apertissimo, perciò bisognerà mantenere altissima la concentrazione sul campo, con i nerazzurri che dovranno affrontare la Juventus nell’ultimo step della Coppa Italia. Nonostante ciò, i club sono già proiettati al futuro e studiano il modo migliore per alzare ulteriormente l’asticella. Il prossimo calciomercato, chiaramente, dirà parecchio in questo senso. Sia l’Inter che il Milan, in particolare, ragionano sui rispettivi reparti offensivi. Mister Simone Inzaghi ad oggi non può contare sulla presenza di un vero e proprio bomber in rosa, in più la carta d’identità di Dzeko avanza.

Calciomercato, scelto il ritorno in estate: Inter e Milan snobbate

Il ‘Diavolo’, invece, non potrà continuare ad aggrapparsi a Giruod e Ibrahimovic (sempre per evidenti questioni anagrafiche soprattutto), con il campione svedese tra l’altro ancora non certo della permanenza a Milanello. L’approdo di Origi dal Liverpool sembra essere davvero a un passo, ma la sensazione forte è che potrebbe non bastare. Non a caso si guardano anche altri profili e nella lista dei desideri di Marotta e Maldini è segnato da tempo pure il nome di Luka Jovic.

L’attaccante croato è diventato un corpo estraneo nel Real Madrid, di conseguenza l’addio in estate appare inevitabile. Stando a quanto riferisce ‘Sky’, però, il classe ’97 – valutato sui 15-20 milioni di euro – avrebbe già le idee chiare per il proprio futuro. L’ex Eintracht Francoforte, infatti, pare abbia deciso definitivamente di tornare a breve in Bundesliga, mettendo in secondo piano possibili soluzioni in altri paesi come appunto l’Italia. Dunque Jovic non sbarcherà a Milano.