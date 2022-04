UFFICIALE squalifica ridotta: giocherà Bologna-Inter

Domani sera il match tra Bologna e Inter sarà uno snodo importante per la corsa scudetto. Ufficiale: squalifica ridotta e ritorno in campo

Un snodo fondamentale per la lotta scudetto passa dal match tra Inter e Bologna. Il recupero della ventesima giornata sarà fondamentale per capire se i nerazzurri saranno ancora i favoriti per la vittoria finale o sarà il Milan a restare in testa alla classifica di Serie A. I tre punti ovviamente permetterebbero all’Inter di tornare sopra ai rossoneri di un punto ed essere artefici del proprio destino.

Domani sera però l’Inter dovrà affrontare un avversario in più al Dall’Ara. Infatti il giudice sportivo ha deciso di ridurre la squalifica di Gary Medel, difensore del Bologna espulso durante la partita contro la Juventus, da due giornate a una sola. Questo significa che avendo già scontato la squalifica contro l’Udinese, il difensore cileno potrà esserci domani nella sfida contro l’Inter e sarà un duro avversario in più per gli attaccanti di Simone Inzaghi.