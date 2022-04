Bologna-Inter bivio scudetto: Inzaghi ne perde tre in un colpo solo

Bologna-Inter sarà una partita fondamentale per la lotta scudetto: per il match di domani però Inzaghi ne perde tre

Solo due punti a dividere Inter e Milan nella corsa scudetto, con i rossoneri in vetta alla classifica ma con una partita in più rispetto ai ‘cugini’ nerazzurri. Proprio domani ci sarà il recupero di questa partita per l’Inter contro il Bologna al Dall’Ara.

Vincere sarà fondamentale per la squadra di Inzaghi per tornare prima in classifica e avere il destino dello scudetto nelle proprie mani, senza dover sperare in passi falsi dei rossoneri. Per Inzaghi però le notizie che arrivano dall’infermeria non sono delle migliori. Infatti il tecnico nerazzurro nella trasferta di domani dovrà fare a meno di ben tre giocatori. Questi saranno: Vidal, Gosens e Caicedo. Il cileno dovrebbe recuperare per l’Udinese ma domani sarà out, mentre l’ex Atalanta oggi ha svolto delle terapie. Dunque straordinari per Perisic sulla fascia anche domani, quando vincere sarà un obbligo per l’Inter.