Zaniolo tra trofeo e futuro: il messaggio arriva chiaro

Nicolò Zaniolo tornerà in campo contro il Leicester e carica la Roma: dalla Conference League al futuro passando per Mourinho

Inizia il countdown per i tifosi della Roma in vista della semifinale di Conference League contro il Leicester. Giovedì i giallorossi voleranno in Inghilterra, dove sarà fondamentale fare risultato per giocare il ritorno con maggiore leggerezza. Ovviamente questa sarà la partita più importante dell’anno e a suonare la carica è Nicolò Zaniolo.

L’attaccante della Roma è stato intervistato dai canali ufficiali della Uefa e ha spiegato: “Vincere un trofeo con la Roma sarebbe motivo di grande orgoglio, sarebbe un punto di partenza e non un punto d’arrivo. Per i tifosi significherebbe tantissimo, come per noi! 14 anni di attesa per un titolo sono un po’ troppo tempo. Quindi noi quest’anno ci proveremo a portarlo a casa”. Poi sul Leicester: “È una semifinale europea. Il Leicester è una squadra forte. Noi però siamo forti, siamo la Roma. Non abbiamo paura, andiamo a giocarci la partita con le nostre carte e con i nostri mezzi”.

Zaniolo, dal rapporto con Mourinho a quello con i tifosi: “Sempre nel mio cuore”

Nicolò Zaniolo è stato il principale protagonista della rimonta contro il Bodo/Glimt nella capitale e proprio su quel match afferma: “È stata la partita perfetta. Per quanto riguarda la tripletta sono molto felice perché ho aiutato la squadra a vincere la partita e passare il turno. Direi che è stata una delle notti più belle della mia carriera. A partire dall’esordio al Bernabeu, la doppietta contro il Porto e questa tripletta contro il Bodo sì, sono le tre notti più significative della mia breve carriera, fino ad ora. Anche perché si tratta di tre notti europee”.

Poi sul tecnico José Mourinho rivela: “Mourinho è uno dei più forti allenatori al mondo! Ha inculcato a tutti l’arte del non mollare mai, dell’essere sempre sul pezzo, dell’unirci l’uno per l’altro per portare a casa i risultati. E speriamo di vincere qualcosa con lui”. Infine sul rapporto coi tifosi afferma: “Il mio rapporto con i tifosi è sempre stato perfetto, eccezionale. Loro sono sempre stati al mio fianco, anche nei momenti brutti degli infortuni. Forse lì ho ricevuto ancora più affetto rispetto a quando gioco. Io i tifosi devo soltanto ringraziarli. Saranno sempre nel mio cuore”.