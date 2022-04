Colpaccio Milan, pronto lo scambio in Serie A

Un rossonero in bilico in vista della prossima estate, l’ipotesi di scambio in Serie A. Tutti i dettagli

Fa ancora festa il Milan dopo la vittoria all’ultimo respiro sul campo della Lazio di Sarri. La zampata di Tonali ha regalato tre punti pesantissimi a Pioli, riportando i rossoneri in vetta alla classifica di Serie A in attesa del recupero tra Inter e Bologna.

È una corsa a due apertissima con i nerazzurri, nonostante qualche big sottotono soprattutto sulla trequarti. Sta ampiamente deludendo le aspettative Brahim Diaz e sta mancando anche Ante Rebic. L’attaccante croato è stato fermato da diversi problemi fisici e al rientro, soprattutto in spezzoni di partite in uscita dalla panchina, non è ancora riuscito ad incidere. Un rendimento ben al di sotto le aspettative rispetto alla passata stagione, nonostante i buoni segnali arrivati ieri sera nella vittoria in rimonta sul campo della Lazio. Il croato e Ibrahimovic hanno dato un’ulteriore spinta ai rossoneri fino al gol vittoria firmato da Tonali. Tuttavia, anche Rebic è in bilico in vista del calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, Rebic possibile pedina di scambio

Rebic è stato riscattato dall’Eintracht Francoforte per circa 25 milioni di euro ed ha un contratto con il Milan fino al 2025. In estate, di fronte alla giusta offerta, la società rossonera non si opporrebbe alla sua partenza e potrebbe sfruttare l’esterno anche come pedina di scambio. Una possibile suggestione è l’ipotesi di scambio col Napoli per Lozano: anche il messicano sta faticando con Spalletti ed è in bilico in azzurro. Staremo a vedere.