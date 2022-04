Richiesta folle: per il grande bomber il Milan sa cosa serve

Il club rossonero è da tempo sulle tracce di Gabriel Jesus: Pep Guardiola detta le condizioni – ‘folli’- per l’affare

Impegnato da tempo sul mercato degli attaccanti – c’è da rinnovare il reparto offensivo, che l’anno prossimo vedrà Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic con una primavera in più sulle spalle – il Milan pensa in grande. E presumibilmente – considerando anche il sempre più certo passaggio di proprietà – agirà in grande. I nomi per l’attacco sono tutti altisonanti. E di grande prestigio.

Uno dei nomi ‘caldi’ nell’agenda rossonera è quella di Gabriel Jesus, non certo una pedina inamovibile nello schieramento di Pep Guardiola, che pure lo sta impiegando con continuità in questo bollente finale di stagione. Il sogno del tecnico catalano però, si sa. risponde al nome di Erling Haaland: ecco che Paolo Maldini avrebbe fiutato l’occasione per una trattativa possibile. Peccato che la controproposta dell’ex metronomo di Johan Cruijff sia di quelle che possiamo definire ‘shock’.

Intrigo Gabriel Jesus, Guardiola chiede Theo Hernandez in cambio

Nonostante le dichiarazioni di ieri inducano all’ottimismo sulla possivbile partenza del centravanti brasiliano da Manchester, la politica dei Citizens non prevede nessun regalo, anzi. Il club inglese ha intenzione di chiedere come contropartita per il verdeoro niente di meno che Theo Hernandez, uno dei punti fermi del Milan del futuro.

Ovviamente se tale controproposta non dovesse essere cancellata, da Via Aldo Rossi arriverebbe un gigantesco ‘no’ all’operazione. Con buona pace di Pioli e di tutti quei tifosi rossoneri che già pregustavano il giovane bomber sudamericano in maglia Milan.