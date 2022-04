Luis Alberto verso il Napoli apre un clamoroso scenario di mercato per la Juventus

Luis Alberto, fantasista della Lazio di Maurizio Sarri, potrebbe lasciare Roma nella prossima estate di calciomercato: occhio al possibile intreccio

La Lazio di Maurizio Sarri, nella serata di ieri contro il Milan di Stefano Pioli, ha perso un punto molto importante nella corsa all’Europa.

I biancocelesti, che nella seconda parte di stagione si sono rilanciati dopo un inizio decisamente a rilento, avrebbero potuto dare una seria spallata alla corsa Europa League visti anche i risultati delle concorrenti. La Roma di Josè Mourinho infatti, impegnata sabato pomeriggio a San Siro contro l’Inter, è stata sonoramente sconfitta dai nerazzurri, mentre la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che sulla carta aveva un impegno più agevole, è tornata da Salerno con zero punti e tanto amaro in bocca. Nella gara di ieri dell’Olimpico non ha di certo brillato Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo della Lazio non è riuscito proprio ad imporsi come protagonista in questa stagione e la prossima estate di calciomercato potrebbe essere quella dei saluti.

Il giocatore ex Liverpool, che nelle ultime stagioni era diventato un totem del centrocampo di Simone Inzaghi, potrebbe finire al centro di un intreccio in sede di mercato che andrebbe a coinvolgere anche la Juventus di Massimiliano Allegri, in particolare su un profilo. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Calciomercato, intreccio di mercato grazie a Luis Alberto

Luis Alberto, per le sue caratteristiche, potrebbe diventare l’uomo giusto per il Napoli di Luciano Spalletti, pronto alla rifondazione nella prossima estate. Lo spagnolo andrebbe ad occupare la casella di un connazionale, destinato a lasciare i colori azzurri. Stiamo parlando di Fabian Ruiz, stella del club partenopeo, decisamente deludente nelle ultime uscite del Napoli. Proprio sull’ex giocatore della Liga però, andrebbe a fare un pensierino la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese stima molto Fabian, giocatore in grado di abbonare a delle ottime doti tecniche una grande fisicità.