Si prendono Mbappé, il Milan ora trema

La big se lo prende: ora il Milan rischia di perdere uno dei suoi top player

Il Milan guarda già al futuro e studia le prossime mosse di mercato: soprattutto in attacco serviranno rinforzi per garantire a Pioli una rosa competitiva nella prossima stagione. Ibrahimovic e Giroud non garantiscono più un rendimento continuo, sia per l’età che per i frequenti problemi fisici. Altri come Saelemaekers e Castillejo potrebbero lasciare Milano a fine stagione per trovare più spazio.

I rossoneri sono a caccia di nuovi attaccanti, giovani ma allo stesso tempo già pronti per fare la differenza. Certamente il Milan vuole ripartire da alcuni punti fermi come Rafael Leao che quest’anno ha fatto un grande salto di qualità sia a livello tecnico che di personalità e spesso ha trascinato la squadra in momento molto complicati della stagione. Il classe ’99 è ad un solo gol dal decimo centro in campionato. Comprese le coppe ne ha realizzati 12 ma soprattutto ha rappresentato la vera differenza del Milan rispetto alle concorrenti. Nonostante il contratto fino al 2024, il portoghese è uno dei giovani talenti più ambiti nel panorama europeo e tra i club più interessati c’è naturalmente il Paris Saint-Germain.

Il PSG punta Leao per il dopo Mbappé

Sembra ormai quasi certo il trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid a fine stagione. Il francese ha appena vinto la Ligue 1 col PSG ma ha certamente fallito in Champions, vista la squadra che gli era stata allestita. Nonostante questo, Mbappé rappresenterà una perdita incredibile per il club parigino che difficilmente potrà convincerlo a rifiutare la proposta di Florentino Perez. Di conseguenza il PSG è a cacci a di un nuovo giovane talento da inserire in squadra e Rafael Leao corrisponde al profilo di giocatore che la società parigina ha in mente.

Il PSG lo considera un’opzione concreta per il dopo-Mbappé, ma il Milan chiede almeno 45 milioni di euro per lasciarlo andare. Abbiamo avuto la perfetta dimostrazione in questo ultimo anno di quanto sia irrilevante la cifra per una super potenza come il PSG ma certamente conterà molto anche la volontà del giocatore. Leao ha sempre dimostrato di essere molto legato al Milan ma rifiutare un super club come il PSG potrebbe essere molto difficile.