Sgarbo al Milan, il top player nel mirino del Barcellona

Il Milan continua a lavorare in maniera assidua sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione: c’è anche il Barcellona

Possibili colpi di scena per quanto riguarda la società rossonera: tutto è ancora in bilico anche dal punto di vista dell’organigramma. Nel frattempo Paolo Maldini è sempre molto attivo per i prossimi colpi da urlo.

Il Milan darà filo da torcere all’Inter in ottica Scudetto, anche se il percorso è arduo per i rossoneri. Sul fronte calciomercato la dirigenza rossonera è sempre al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Ormai nel mirino ci sarebbe il difensore del Lille, Sven Botman, che si è formato nell’Ajax: come svelato da calciomercato.it ci sarebbero diversi problemi per chiudere l’operazione.

Come riportato dal portale olandese “Fichajes.net” il centrale olandese sarebbe finito anche nel mirino del Barcellona, che è sempre alla ricerca di validi difensori in vista della prossima stagione. Molto bravo nel gioco aereo, è utile anche a Xavi per far partire la manovra dalle retrovie. Insieme a de Ligt sarà uno dei centrali titolari della Nazionale olandese per i prossimi anni.

Calciomercato Milan, Botman futuro ancora da scrivere

La trattativa con il Milan sembrava ad un passo dalla chiusura, ma il futuro di Botman è ancora molto incerto. La sua valutazione si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro, ma il Barcellona potrebbe provare un nuovo sgarbo al Milan dopo il colpo Kessie, che lascerà i rossoneri a parametro zero.