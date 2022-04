Juve, arriva il tesoretto: pronto lo sgarbo a Milan e Inter

Il riscatto di un giocatore può aprire il mercato della Juventus nel reparto difensivo: lo scenario

In un’Atalanta che ha brillato meno rispetto agli anni scorsi, uno dei giocatori che è riuscito a mettersi in mostra è Demiral. Il difensore è cresciuto ancora sotto la guida di Gasperini che lo ha plasmato come centrale dei tre ottendendo sicurezza e personalità.

Per questo motivo la Dea è convinta di esercitare l’opzione sul riscatto del classe ’98 turco. La Juventus incasserà da questa cessione 28 milioni di euro, fondamentali per essere reinvesti subito su un difensore. Il reparto arretrato, infatti, ha la coperta corta in vista della prossima stagione, data l’età di Bonucci e i dubbi sulla scelta del capitano Giorgio Chiellini.

Per questo motivo il tesoretto generato da Demiral è volto quasi esclusivamente all’acquisto di un difensore. I nomi sono tanti, tra cui anche la possibilità di recare un grosso sgarbo alle milanesi.

Demiral finanzia la Juve: i nomi sul taccuino di Cherubini

Il profilo che interessa ai bianconeri è quello di un difensore giovane che abbia già una buona dose di esperienza in Serie A. In questo modo il nuovo acquisto potrà sia essere pronto a giocare subito per far rifiatare Bonucci, sia accettare la panchina quando lui e de Ligt saranno abili e arruolabili.

Il nome di Gleison Bremer circola ancora negli uffici della Juventus. Sebbene l’Inter paia in vantaggio (con il Milan che monitora la situazione, ma che pare aver virato su Botman), non è detto che Cherubini molli la presa. L’idea di uno scippo a Marotta potrebbe spingere la dirigenza a puntare sul brasiliano, così da ‘indebolire’ una diretta concorrente.

L’alternativa viene dalla Fiorentina ed è Nikola Milenkovic. Difensore serbo, classe ’97 e in orbita big già da qualche anno. Le cifre dell’operazione si aggirerebbero sui 15-20 milioni, che permetterebbe alla Juventus di investire solo parte dell’introito di Demiral e riservarsi i soldi restanti per altri acquisti.