L’Inter ha deciso, strategia stravolta: sacrificio da brividi per il colpo

Le ultime voci di calciomercato sull’Inter parlano di uno stravolgimento della strategia dei nerazzurri per arrivare al grande colpo estivo

Inter travolgente in Serie A, ma non basta. Il calo rispetto alla scorsa stagione è stato evidente e la società è pienamente consapevole di dover effettuare degli investimenti per potenziare la rosa targata Simone Inzaghi.

In particolare, c’è la volontà di realizzare un grande acquisto nel reparto difensivo, viste le quotazioni di de Vrij in ribasso e la poca affidabilità sul fronte riserve. Il nome lo conosciamo tutti ed è quello di Gleison Bremer del Torino, dominatore assoluto del nostro campionato.

La ‘Beneamata’, dal canto suo, pare abbia cambiato strategia per arrivare al centrale, valutato dai piemontesi 35-40 milioni di euro. Si pensava ad un possibile inserimento di Dimarco nell’operazione, ma i nerazzurri avrebbero deciso di tenerlo. Perciò il classe ’95 potrebbe sbarcare alla Pinetina o tramite un’offerta solo cash oppure includendo anche il cartellino di Pinamonti (prezzo sui 15 milioni), attualmente in prestito all’Empoli. Riflessioni in corso.