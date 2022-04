Verona-Sampdoria 1-1: Giampaolo interrompe la striscia negativa

Pareggio nella sfida tra Verona e Sampdoria, anticipo della 34esima giornata del campionato di Serie A

La Sampdoria si illude, il Verona risponde. Termina col risultato di 1-1 la sfida del Bentegodi tra Verona e Sampdoria dopo le tre sfide di questo pomeriggio.

Il Verona parte con le marce alte: più di un tentativo in avvio di partita, con Barak ad un pass dal gol al decimo minuto di gioco. Cross di Lazovic e colpo di testa dell’ex Udinese che deve fare i conti con la deviazione decisiva di Thorsby. La squadra di Giampaolo prova ad affacciarsi nell’area di rigore avversaria, ma al 32’ sono ancora gli scaligeri a sfiorare il gol con Tameze che calcia da fuori, senza trovare lo specchio della porta.

Passano i minuti e la Sampdoria cresce, arrivando al 43’ quando Caputo viene fermato con un pestone da Gunter in area di rigore: l’arbitro indica il dischetto dal quale va proprio Caputo. Quest’ultimo calcia centrale, Montipò respinge ma non può nulla sulla ribattuta del bomber blucerchiato. Nella ripresa il Verona cerca il gol del pari, ma senza trovare grandi spazi tra le linee della Sampdoria fino al 78′: a riportare in equilibrio il match di pensa Caprari, bravo a battere Audero al termine di una azione personale in verticale.

Verona-Sampdoria, tabellino e classifica

VERONA-SAMPDORIA 1-1

44’ Caputo, 78′ Caprari

La classifica: Inter 72, Milan 71, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina 56, Atalanta 56, Verona 49, Sassuolo 46, Torino 43, Udinese 39, Bologna 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 30, Cagliari 28, Salernitana 22, Genoa 22, Venezia 22.