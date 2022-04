Asensio alla Roma: il ‘piano’ di Mourinho per battere Juve e Milan

Il super piano della Roma per bruciare sul tempo Juventus e Milan: colpo inaspettato

Il Real Madrid a fine stagione farà piazza pulita e molti giocatori sono destinati a lasciare il club. Alcuni andranno in scadenza, altri non hanno raggiunto l’accordo per il rinnovo e Florentino Perez intende fare cassa senza rischiare il trasferimento a parametro zero.

Uno di questi è Marco Asensio che da tempo ormai sembra non essere più in sintonia col club e in linea col progetto. Ancelotti non lo ha impiegato con continuità in questa stagione e lo spagnolo non è riuscito a confermare le straordinarie capacità dimostrate negli anni di Zidane. Con il contratto in scadenza tra un anno, Asensio potrebbe andar via dal Real in estate per una cifra piuttosto conveniente. Non è un segreto che il Milan lo stia seguendo con particolare interesse ormai da tempo. Paolo Maldini lo considera il profilo ideale per il salto di qualità dell’attacco rossonero ma deve fare i conti con il forte interesse della Juventus.

La Roma sbuca per Asensio e offre Zaniolo: Juve e Milan ko

Il clamoroso colpo di scena non riguarda né l’interesse della Juventus, né tantomeno quello del Milan, ma l’inserimento della Roma. José Mourinho vuole proseguire il suo ciclo nella Capitale, inserendo almeno un top player che permetta il salto di qualità alla squadra. Il piano dei giallorossi per anticipare Juve e Milan è quello di cedere Nicolò Zaniolo.

Zaniolo ha ancora due anni di contratto con i giallorossi ma le voci di mercato attorno a lui sono numerose e frequenti. Il piano della Roma sarebbe quello di incassare circa 45-50 milioni di euro per la vendita dell’attaccante italiano per poi investire 30 milioni per il cartellino di Marco Asensio. L’asse portoghese Mourinho-Jorge Mendes potrebbe fare la differenza nella buona riuscita della trattativa e per il sorpasso decisivo su Juve e Milan.