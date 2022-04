Tripla minaccia: la Juventus può perdere la stella

Il calciomercato estivo della Juventus può vedere una svolta improvvisa: tre top club fanno tremare Allegri

La partita contro il Sassuolo per consolidare il quarto posto e l’ingresso alla prossima fase a gironi di Champions League. La Juventus, però, non si ferma e valuta già i colpi da mettere a segno nel prossimo calciomercato estivo. Diversi i big sul taccuino di Cherubini anche se uno in particolare, a costo zero, potrebbe vestire la casacca bianconera a partire dalla prossima estate. Si tratta di Angel Di Maria.

Secondo quanto riportato da ‘TycSports’, sarebbero quattro le squadre interessate al 34enne sudamericano che, tra poche settimane, saluterà a zero il PSG. Il talento argentino non rinnoverà con la società di Al-Khelaifi ed in tal senso la Juventus rimane in primissimo piano. Il portale sottolinea come Di Maria sia l’erede designato di Paulo Dybala che, come il connazionale, cambierà squadra a parametro zero da giugno.

Colpo Di Maria: adesso può cambiare tutto

Per Di Maria la società di Andrea Agnelli ha pronta una proposta di 1-2 stagioni, trovando l’assenso dell’argentino che ha intenzione di chiudere la carriera in Sudamerica al Rosario Central. La Juventus, però, rischia di veder sfumare l’approdo del ‘Fideo’ alla corte di Allegri visto che per lui, nonostante i 34 anni, c’è la fila. In primo piano le spagnole con Barcellona e soprattutto l’Atletico Madrid di Simeone: il ‘Cholo’ affiancherebbe con piacere il fantasista del PSG agli altri argentini in rosa, de Paul e Correa su tutti.

Oltre al club di Laporta, poi, spunta il suggestivo ritorno nella società che lo ha fatto esplodere nel grande calcio europeo: il Benfica. Una tripla minaccia all’orizzonte, dunque, per la Juventus di Massimiliano Allegri.

Di Maria è destinato a far scatenare una vera e propria asta dopo aver salutato il PSG: il rischio di una clamorsa beffa, per la ‘Vecchia Signora’, è davvero concreto e dietro l’angolo.