Offerta sul piatto: Chiellini-Juventus, la svolta ad un passo

Il futuro di Giorgio Chiellini si avvicina ad una schiarita: in scadenza tra un anno, c’è la svolta improvvisa

Il match di lunedì sera in casa del Sassuolo al ‘Mapei Stadium’ dirà tanto sulla stagione della Juventus. Vincere su un campo così difficile lancerebbe i bianconeri sempre più verso una conferma al quarto posto in Serie A, considerato ossigeno puro visto che permetterebbe alla squadra di Allegri di giocare la prossima Champions League. Se il presente si chiama Sassuolo, a fare un ruolo da protagonista per il prossimo futuro sarà certamente il calciomercato.

Un’estate bollente attende la ‘Vecchia Signora’ che rischia di cambiare davvero tanto, tra acquisti, cessioni e addii a scadenza contrattuale, dell’attuale rosa in mano all’allenatore toscano. Adesso, uno dei nomi che era e rimane in forte bilico per l’anno prossimo è certamente quello di Giorgio Chiellini. Dopo la delusione per il Mondiale in Qatar sfumato, per il centrale sembrano sempre più vicine le porte dell’addio anche alla Juventus.

Chiellini, addio più vicino: lo vuole l’ex Milan

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il futuro di Chiellini sembra essere vicino ad una svolta. In scadenza tra dodici mesi con la Juve, il leader bianconero piace e non poco all’Inter Miami dell’ex milanista David Beckham. Con l’ormai certo approdo di MLS a Miami di Suarez, la società sta cercando un nuovo leader per la difesa ed il centrale toscano sembra a tutti gli effetti l’uomo giusto.

Secondo quanto riferito, la Juventus non si opporrebbe affatto alla partenza di Chiellini, arrivando a risparmiare il pesante ingaggio percepito dal difensore pisano.

Situazione dunque in divenire ma Beckham può davvero portare via alla Serie A il campione d’Europa: Chiellini si avvicina alla MLS.