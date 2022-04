“E’ un giocatore pericoloso”: ‘attacco’ al big della Roma

La Roma vuole centrare un posto in Europa dopo un’ottima seconda parte di stagione: la critica al giallorosso

Un altro pari decisivo per la Roma che vuole continuare a stupire nell’ultima parte di stagione: nonostante i buoni risultati, è arrivata la critica al giallorosso.

Il giornalista Furio Focolari ha svelato il suo punto di vista a Radio Radio su un giocatore in particolare: “Ibanez nella mia squadra non giocherebbe mai, sarebbe fuori sempre. E’ anche forte, ma un giocatore che una partita su tre regala un gol agli avversari è un giocatore pericoloso”.

Il difensore brasiliano ha avuto nell’ultimo periodo momenti di alti e bassi non riuscendo ad non essere costante nell’arco della stagione. Spesso è stato protagonista in negativo regalando gol agli avversari e provocando errori madornali a sfavore. Nella difesa a tre Ibanez ha sempre trovato la sua giusta dimensione, mentre a quattro fatica a trovare il suo spazio ideale.

Roma, Ibanez piace alle big d’Italia

Nelle ultime ore il profilo del centrale brasiliano è stato monitorato anche dall’Inter, sempre alla ricerca di validi difensori per la difesa a tre di Simone Inzaghi. Il suo futuro sarà deciso così anche dalla società giallorossa, che vorrebbe accontentare ancor di più l’allenatore portoghese Josè Mourinho per quanto riguarda il fronte calciomercato. Ora l’obiettivo della Roma è la qualificazione in Europa per tornare protagonista anche con la semifinale di Conference League.