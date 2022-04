Ritorno di fiamma Juve, il colpo a centrocampo è servito

Possibile ritorno di fiamma a centrocampo: si riapre la pista in vista del calciomercato estivo. Tutti i dettagli

La Juventus non cambia. Dopo due esoneri consecutivi, la dirigenza bianconera ha deciso di riaffidare la panchina a Massimiliano Allegri e nonostante una prima stagione peggiore rispetto a Sarri e Pirlo, il tecnico è saldo in panchina e rimarrà alla guida della Juve anche nella prossima stagione.

L’allenatore è tornato con un importante contratto pluriennale ed un progetto a medio-lungo termine. Quest’anno è dunque servito per gettare le basi per il futuro, quando già dalla prossima stagione la squadra bianconera vuole tornare a lottare per lo scudetto. Il primo colpo ad effetto è stato l’arrivo a gennaio di Dusan Vlahovic, mentre nel calciomercato estivo la priorità della dirigenza sarà quella di rinforzare il centrocampo. Tanti i nomi già circolati per la Juve, con un possibile ritorno di fiamma.

Calciomercato Juve, possibile nuovo assalto ad Aouar

Nelle scorse sessioni di calciomercato, sotto la guida di Paratici, è stato seguito con grande attenzione anche Aouar del Lione. Il talento francese è ora in scadenza di contratto nel 2023 e in estate potrebbe puntare al salto, per una cifra inferiore rispetto alle iniziali richieste del club francese. Ad un anno dalla scadenza, infatti, la sua valutazione potrebbe aggirarsi intorno ai 25-30 milioni di euro. A finanziare il colpo potrebbe essere Arthur, che è finito in cima alla lista dei partenti alla luce delle recenti prestazioni di Rabiot. Occhi puntati, dunque, anche su Aouar.