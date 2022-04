Roma, corsa a tre per il fedelissimo di Mourinho

La Roma inizia a cercare rinforzi per la rosa di José Mourinho e mette nel mirino n fedelissimo del portoghese: ma ci sono altri due club

Unica italiana rimasta in corsa in una competizione europea la Roma, che giovedì prossimo giocherà l’andata della semifinale di Conference League contro il Leicester. Nel frattempo sabato pomeriggio per i giallorossi ci sarà la sfida contro l’Inter in Serie A.

La Roma però vuole farsi trovare pronta nella prossima sessione di calciomercato estiva, per regalare a Mourinho rinforzi importanti in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi dei giallorossi potrebbe essere un fedelissimo del tecnico portoghese in uscita dal Manchester United. Ma oltre al club capitolino ci sono due squadre spagnole come concorrenti.

Non solo la Roma su Matic, ci sono anche Atletico Madrid e Valencia

La Roma vuole alzare l’asticella per la prossima stagione e mette nel mirino uno dei fedelissimi di José Mourinho. Infatti i giallorossi sembrerebbero aver puntato Nemanja Matic, centrocampista del Manchester United che ha il contratto in scadenza nel 2023 e che ha già annunciato che in estate lascerà i ‘Red Devils’.

Mourinho il centrocampista serbo lo portò al Chelsea e al Manchester United stesso, dunque potrebbe convincerlo anche a sposare la causa capitolina. Però, secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, sulle tracce di Matic ci sarebbe l’interesse anche dell’Atletico Madrid e del Valencia, che daranno battaglia alla Roma. La squadra capitolina però potrebbe avere una marcia in più proprio grazie alla presenza di José Mourinho in panchina, che potrebbe convincere il centrocampista serbo a sbarcare nella capitale.