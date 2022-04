Ten Hag fa piazza pulita: occasione per Napoli e Juventus

Ten Hag sarà il nuovo allenatore del Manchester United e ha già intenzione di fare piazza pulita: occasione per Napoli e Juventus

Il Manchester United si è stretto attorno a Cristiano Ronaldo ma ha anche annunciato il nuovo allenatore dalla prossima stagione che sarà Erik Ten Hag.

L’allenatore olandese dopo i successi alla guida dell’Ajax, dal 1 luglio diventerà il nuovo manager dei Red Devils e segnerà l’inizio di un nuovo progetto, di un nuovo ciclo che ripartirà dalla certezze e dalle cessioni dei giocatori considerati non adatti al nuovo corso del club. Fonti inglese sostengono che i Red Devils lasceranno andar via a parametro zero diversi giocatori tra cui Pogba, Matic, Lingard, Cavani e Mata. Altri come Wan-Bissaka, Bailly, Jones, Martial potrebbero essere sacrificati per fare cassa e puntare a nuovi obiettivi di mercato.

Ten Hag libera Telles: Napoli e Juve se lo contendono

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, anche Alex Telles è nella lista dei sacrificabili di Ten Hag che vuole rifondare il club da zero, riportandolo ai livelli che merita e ai quali ha abituato il popolo dell’Old Trafford durante i gloriosi anni di Ferguson. Il terzino mancino classe ’92 diventerebbe un’occasione per i club italiani, in particolare per Juventus e Napoli che sono a caccia di un terzino sinistro.

Telles ha un passato in Serie A, all’Inter, dove ha militato nella stagione 2015-16. Dopo i quattro anni al Porto, dal 2020 è passato al Manchester United senza mai incidere fino infondo. Il nuovo allenatore ha dato il via libera per la sua cessione e con un’offerta di circa 18 milioni di euro, lo United lo lascerebbe andare. Si prospetta un duello di mercato tra Napoli e Juventus per garantirsi il terzino brasiliano.