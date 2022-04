Allegri non ci sta, il suo pupillo va al Napoli

Massimiliano Allegri ha conquistato un’altra finale di Coppa Italia, ma il futuro del suo pupillo: può andare al Napoli

La Juventus continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni: il pupillo di Allegri potrebbe andare via, suggestione Napoli.

L’esterno della Juventus, Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto con il club bianconero, potrebbe andar via. L’ex Fiorentina è tornato al gol proprio contro i viola nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Con Massimiliano Allegri c’è stato sempre un grosso feeling a differenza del passato: lo stesso allenatore livornese ha puntato tutto sulle sue qualità esaltandolo in varie posizioni del campo.

Come svelato dall’edizione de “La Gazzetta dello Sport” Bernardeschi dovrebbe prendere ancora una decisione che sarà comunicata prossimamente alla dirigenza bianconera. Sulle sue tracce ci sarebbe da tempo il Milan, ma potrebbe aggiungersi così anche il Napoli alla ricerca dell’erede di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro lascerà a giugno la società partenopea per iniziare la sua nuova avventura in Canada con la maglia del Toronto.

Calciomercato Juventus, Bernardeschi verso la scelta

Le prossime settimane saranno decisive per conoscere da vicino il futuro di Federico Bernardeschi. Il talentuoso giocatore bianconero è stato sempre al centro del progetto bianconero: spesso è stato vicinissimo alla cessione, ma alla fine è rimasto sempre fedele alla Juventus. Tante big d’Italia si sono mosse per arrivare al talento di Carrara, che è diventato Campione d’Europa con la Nazionale italiana nella scorsa estate.