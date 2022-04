Super occasione, un campione d’Europa per la Juventus

È sparito dai radar, importante occasione anche per la Juventus in vista del calciomercato estivo. Tutti i dettagli

La finale più attesa è realtà. Sarà il derby d’Italia tra Juventus e Inter ad incoronare la vincitrice della Coppa Italia 2021-2022.

Di fronte la detentrice della Coppa e i campioni d’Italia in carica oltre che detentori della Supercoppa italiana, vinta a gennaio proprio contro i rivali storici. Una finale che sarà dunque diversa da tutte le altre, per la Juventus di Massimiliano Allegri dall’importanza ancora più pesante per scongiurare gli “zero tituli”. Quarto posto e Coppa Italia: sono questi gli ultimi due obiettivi da centrare per i bianconeri e che influenzeranno anche il calciomercato estivo. Con il ritorno in Champions League, ecco la possibile occasione dal Chelsea campione d’Europa.

Calciomercato Juventus, occasione Pulisic dal Chelsea

Nelle ultime settimane è di fatto uscito dai radar Cristian Pulisic. Tra Premier League, FA Cup e il doppio confronto con il Real Madrid, all’americano sono stati concessi soli spezzoni di partita in cui non è mai riuscito ad incidere. Werner si è sbloccato, Havertz e Mount sono intoccabili e Ziyech lo ha superato nelle gerarchie: Pulisic è visto sempre meno da Thomas Tuchel e non è escluso che in estate possa fare le valigie. Potrebbe così pensare al classe 1998 anche la Juventus, che è a caccia del ‘nuovo’ Dybala con caratteristiche diverse. Pulisic potrebbe fare al caso di Allegri e raggiungere a Torino il connazionale McKennie. La sua valutazione, però, è di almeno 40 milioni di euro. Staremo a vedere.