L’Inter piazza il colpo da Mourinho: Inzaghi ha trovato la soluzione

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe mettere gli occhi su Roger Ibanez, difensore centrale brasiliano della Roma di Josè Mourinho: le ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi si è rilanciata alla grande nell’ultimo mese fra campionato di Serie A e Coppa Italia.

I nerazzurri, dopo la vittoria in casa della Juventus di Massimiliano Allegri, sono ripartiti a tutta velocità. Ci sono stati i tre punti contro la Vecchia Signora, poi quelli con Verona e Spezia e, infine, il trionfo in semifinale di Coppa Italia con il Milan di Stefano Pioli. Insomma, l’Inter sta ripartendo alla grandissima, ma ora c’è la Roma di Josè Mourinho che è pronto, da grande ex, a fare lo sgambetto ai nerazzurri per continuare ad inseguire il sogno Champions distante appena cinque punti. Sabato alle ore 18, a San Siro, la Beneamata ospiterà i giallorossi, ma non ci sarà soltanto il rettangolo verde, ma anche il calciomercato con l’Inter che potrebbe mettere nel mirino un titolare della Roma dello Special One.

Il nome interessante potrebbe essere quello di Roger Ibanez, difensore centrale della Roma di Mourinho. Il giocatore brasiliano, che aveva iniziato la stagione alla grande, ora sembra essere un po’ in calo, ma la valutazione resta intorno ai 20-25 milioni di euro. L’Inter potrebbe puntare sull’ex Atalanta soprattutto se dovesse accadere un’eventualità: andiamo a scoprire quale.

Calciomercato Inter, ecco come può arrivare Ibanez

L’Inter di Simone Inzaghi sta tenendo nel mirino Bremer, difensore centrale del Torino, che potrebbe però diventare un obiettivo di gran parte dei top club europei, soprattutto se dovesse continuare ad inanellare questo tipo di prestazioni. Se quindi l’obiettivo Bremer dovesse saltare e Stefan de Vrij lasciare Milano (l’olandese è in scadenza 2023) allora i nerazzurri andrebbero a fare un tentativo per Ibanez, che ha collezionato 29 gettoni finora in Serie A.